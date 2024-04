Concert orchestre Consuelo Festival de Sully Ferrières-en-Gâtinais, vendredi 7 juin 2024.

Concert orchestre Consuelo Festival de Sully

Le Festival de Sully se tiendra cette année du 29 mai au 15 juin prochain ! La billetterie est dorénavant ouverte exclusivement sur le site du Festival de Sully. Au programme de ce festival itinérant parcourant pas moins de 11 villes de grand artistes Pascal Obispo, Christophe Mae, Olivia Ruiz, Barbara Hendricks et l’Orchestre à cordes de la Garde républicaine. Ferrières-en-Gâtinais recevra l’orchestre Consuelo. Lauréat du Premier Prix du Concours Reine Elisabeth en 2017, Victor Julien-Laferrière a été décrit comme « l’un des talents les plus fiables de la jeune génération de violoncellistes français » par le magazine Diapason. Il a également reçu le premier prix et deux prix spéciaux au Concours international du Printemps de Prague 2012, et en France en 2018, la Victoire de la musique. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire

