Concert musique pour l’ordinaire du Roy Musée des instruments à vent La Couture-Boussey, samedi 18 mai 2024.

Concert musique pour l’ordinaire du Roy Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Musée des instruments à vent Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

[concert] Musique pour l’ordinaire du Roy

Samedi 18 mai 2024

20h

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées

Par l’ensemble les Cascades

Gratuit

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, l’ensemble Les Cascades vous convie à un programme qui vous fera découvrir la musique à l’époque du Roi-Soleil, Louis XIV.

Musée des instruments à vent 2 rue d’Ivry, 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie 02 32 36 28 80 http://www.lacoutureboussey.fr/lcb-mairie/index.php/fr/musee https://twitter.com/MuseeMiv;https://www.facebook.com/MuseeMiv/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 36 28 80 »}, {« type »: « email », « value »: « miv@epn-agglo.fr »}] Flûtes, hautbois et clarinettes du XVIIIe siècle à nos jours mais aussi ateliers anciens, outils et machines racontent l’histoire exceptionnelle des fabricants d’instruments de musique de la région. Parking, accessible pour les fautuils roulants

©MIV