Concert Morgan Marlet L’essentiel Balavoine Salle de la Maillette Locminé, dimanche 5 mai 2024.

Concert Morgan Marlet L’essentiel Balavoine Salle de la Maillette Locminé Morbihan

Un hommage puissant et vibrant au grand chanteur disparu… le groupe revisite l’œuvre du chanteur avec un son et une production très contemporaine. 15 € en réservation, 18 € le soir du spectacle. Gratuit 12 ans et PMR. A 16h30. Production ASO. .

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Salle de la Maillette Rue des Vénètes

Locminé 56500 Morbihan Bretagne

