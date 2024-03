Concert Little Bob Blues Bastards Magic Mirrors Le Havre, samedi 15 juin 2024.

Concert Little Bob Blues Bastards Magic Mirrors Le Havre Seine-Maritime

Doit-on encore vous présenter Little Bob ?

Ce géant du Rock a traversé toutes les scènes, toutes les salles, pour incarner mieux que personne le Blues. Hurlement d’amour, de souffrance, de peine, de joie, de douleur et de plaisir, sa musique est sa vie, sa vie est sa musique.

Depuis 2021, il chante We Need Hope, le cri d’espoir qu’il lance à la vie alors qu’il a perdu son amour, Mimie.

De l’espoir, il en a besoin et il nous en souhaite à toutes et tous pour faire face aux inégalités et au cynisme de notre monde. Immigré en France à 12 ans sans parler un mot de français, sa musique est un cri de révolte et une clameur solidaire pour les personnes contraintes à traverser les frontières, hier comme aujourd’hui.

Entouré de ses Blues Bastards, une bande de lascars indétrônables, il revient vous proposer du Rock vrai, comme s’il était encore un teenager.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:00:00

fin : 2024-06-15

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

L’événement Concert Little Bob Blues Bastards Le Havre a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie