Concert « Kick out the Jam » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne, vendredi 19 juillet 2024.

Concert « Kick out the Jam » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne Calvados

Ce vendredi soir, retrouvez ce groupe qui vous fera voyager dans les années 50, 60 et 70 et revivez toute l’histoire du rock.

Ce vendredi soir, retrouvez ce groupe qui vous fera voyager dans les années 50, 60 et 70 et revivez toute l’histoire du rock. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 17:00:00

fin : 2024-07-19 19:30:00

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie contact@etape-en-foret.com

L’événement Concert « Kick out the Jam » à l’étape en forêt Noues de Sienne a été mis à jour le 2024-02-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie