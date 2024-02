Concert Julian Marley Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, mardi 18 juin 2024.

Concert Julian Marley Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Fils de la légende du reggae Bob Marley, Julian Marley est aujourd’hui un artiste renommé et accompli. Ses morceaux teintés de dancehall, blues et même hip-hop se veulent contemporains, sans toutefois s’éloigner du reggae roots et engagé dans lequel il baigne depuis l’enfance. C’est ainsi que, comme son père avant lui, il propage les vibrations positives du reggae avec des messages d’amour et de liberté.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 20:00:00

fin : 2024-06-18

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

