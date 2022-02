Concert : Illustrations croisées « Des mots et du piano » La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Concert : Illustrations croisées « Des mots et du piano » La Seyne-sur-Mer, 19 février 2022

2022-02-19 20:30:00

La Seyne-sur-Mer Var La Seyne-sur-Mer Un événement poétique et musical avec Yves Josset (piano et composition) et Frédéric Prunier (voix et écriture). En 1re partie, six pièces d’Erik Satie « Les Gnossiennes » et en 2e partie, Vingt six petites lettres l’abécédaire des animaux poétiques. philharmonielaseynoise@gmail.com +33 7 81 01 36 10 Salle Aillaud 7 boulevard Gounod La Seyne-sur-Mer

