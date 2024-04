Concert Hélène Maurice Beaussais-sur-Mer, vendredi 19 avril 2024.

Concert Hélène Maurice Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Hélène MAURICE l’élégance terrienne.

Hélène chante d’une voix limpide les chemins de l’égalité et de toutes les libertés. Elle chante la poésie populaire, celle qui s’adresse au peuple et qui parle du peuple. Et si, chez cette terrienne, les oiseaux sont de basse-cour, elle sait se tenir sur le bord du monde, à la marge. Dans la lumière inventive des chemins des dames et de l’humanité. (Remo GARY )

Réservation possible au tabac presse l’émeraude. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Salle des fêtes de Ploubalay

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert Hélène Maurice Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme