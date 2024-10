Concert Grumpy O Sheed Fessenheim Haut-Rhin

Concert Grumpy O Sheed Fessenheim, mercredi 29 janvier 2025.

6 rue des Seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Interprétation par l’entente musical Fessenheim-Rumersheim.

Originaire de la région de Belfort, ce duo hors normes mélange avec énergie et talent les couleurs des mélodies Irlandaises empreintes de tourbe, de

whisky et de bière et les rythmiques endiablées de la guitare espagnole le tout dans une interprétation résolument Rock. Avec Lucie Greset au violon et Pascal Bossu à la guitare. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-29 20:00:00

fin : 2025-01-29

6 rue des Seigneurs

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est

