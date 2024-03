Concert Goliath Mézières-en-Brenne, samedi 6 avril 2024.

Concert Goliath Mézières-en-Brenne Indre

Samedi

Le médiathèque de Mézières accueille Goliath emmené par Marie, Sandra et Pierre, une formation qui ne laisse personne indifférent de part l’originalité de son écriture et ses harmonies vocales… De la chanson française sensible et sculptée sur de magnifiques mélodies…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

2 rue de la Mairie

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

