CONCERT FESTIVAL « MARGUERITE DE COMMINGES » Rue de l’église Marignac Haute-Garonne

A rire et à pleurer la polyphonie du bonheur / Riure i plorar: la polifonia de la felicitat (Projet transfrontalier avec le Val d’Aran)

Réunissant des compositeurs franco-flamands et ibériques de la Renaissance, ce programme souligne le caractère partagé et itinérant du Nord au Sud, de l’art polyphonique européen à l’époque de Charles Quint.

Programme Renaissance / Gombert, Manchicourt, Brudieu, Moralès, Flexa… Le Jardin de Musiques

Réservation sur place 1212 12 EUR.

Début : 2024-08-14 18:30:00

fin : 2024-08-14 20:00:00

Rue de l’église EGLISE

Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie

