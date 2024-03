Concert Duo Mascantes LANNEMEZAN Lannemezan, samedi 20 juillet 2024.

Concert Duo Mascantes LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Concert avec le Duo Mascantes.

Venez passer un moment agréable avec ce duo dynamique !

Composé de Ronnie Escobar, guitare et chant, et de Thierry Claderes, basse et chant, ce duo vous enchantera par leur métissage musical alliant Funk, Soul et latino Rock.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 21:00:00

fin : 2024-07-20

LANNEMEZAN 276 rue Thiers

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Concert Duo Mascantes Lannemezan a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65