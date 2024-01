Concert du Sextuor Glitter : « Miniatures » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Inscriptions à partir du 26 mars sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Le Sextuor Glitter se produira dans le cadre du programme «Frédéric chez Marguerite, une saison musicale », en partenariat avec le Conservatoire Frédéric Chopin du 15e arrondissement

« Miniatures »

Venez

vous évader en parcourant une galerie de « tableaux musicaux » inouïe.

De la Russie à l’Angleterre, en passant par la France et l’Italie,

les voix diverses et colorées des instruments à vent (flûte, hautbois,

clarinette, cor et basson) vous emmèneront vers des « mondes

miniatures », soutenus par un piano aux couleurs chatoyantes.

Le souffle de Moussorgsky, Berio, Dring et Col, fragile et sensible,

puis soudainement joyeux et tapageur, entraînera inévitablement vos

émotions dans un état d’ivresse.

Olivia Vitelli, hautbois, Agnès Weislinger, flûte traversière, François Charruyer, basson





Guillaume Revenot, cor, Rozenn Le Trionnaire, clarinette, Louise Akili, piano

Auditorium (niveau -1)

Tout public à partir de 6 ans

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

©François Charruyer