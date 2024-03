CONCERT DU CHŒUR NATIONAL BANDURA D’UKRAINE Saint-Viaud, jeudi 23 mai 2024.

le Chœur national Bandura d’Ukraine fera une halte exceptionnelle lors de sa tournée « Avec l’Ukraine dans le cœur » .



L’Ensemble de bandouristes d’Ukraine est le plus ancien collectif créatif d’Ukraine, qui a 105 ans la Chapelle nationale des bandouristes d’Ukraine.

Actuellement il organise une tournée caritative de concerts, dans le but de collecter des fonds pour soutenir la culture ukrainienne, mais aussi faire la popularisation de l’art ukrainien original.

La Chapelle nationale bandouriste d’Ukraine est composée de musiciens qui portent en eux cet ancien esprit du kobzarstvo ukrainien, exclusif à notre peuple, et qui, malgré tous les efforts des régimes totalitaires pour l’éradiquer, n’a fait que se renforcer.



Chaque année, la chapelle organise un concours pour sélectionner les personnalités les plus méritants et les plus talentueux, afin de perpetuer ce trait culturel unique.

La musique et les chants sont soigneusement sélectionnés de tous les coins de l’Ukraine, universellement appréciés et peu connus. Ils sont produits a cappella et avec accompagnement instrumental, anciens et modernes toute cette mosaïque colorée forme une image complète que la publique tient d’un seul souffle .

1h30 sans entracte.

Salle du Lac

Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@saint-viaud.fr

