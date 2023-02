Concert d’Érik Truffaz Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Concert d’Érik Truffaz Centre culturel Tisot, 15 avril 2023, La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer. Concert d’Érik Truffaz Avenue Bartolini Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer Var Centre culturel Tisot Avenue Bartolini

2023-04-15 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-15

Centre culturel Tisot Avenue Bartolini

La Seyne-sur-Mer

Var La Seyne-sur-Mer Hommage aux compositeurs de musique de film français. tisot@la-seyne.fr +33 4 94 06 94 77 https://www.weezevent.com/widget_multi.php?161394.1.1&fbclid=IwAR2zisQATahWpVyWs1vAaXv0VtGMVKlKMnrd3ShZ-79ZJQZ-UOPSXlAsu_Y Centre culturel Tisot Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse La Seyne-sur-Mer Var Centre culturel Tisot Avenue Bartolini Ville La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer lieuville Centre culturel Tisot Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la seyne-sur-mer la seyne-sur-mer/

Concert d’Érik Truffaz Centre culturel Tisot 2023-04-15 was last modified: by Concert d’Érik Truffaz Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer 15 avril 2023 Avenue Bartolini Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer Var Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer kb:France9383 Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var