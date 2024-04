" title="Concert de So Watt Parc et jardin du château d’Eu Eu" alt="Concert de So Watt Parc et jardin du château d’Eu Eu" />

Concert de So Watt Parc et jardin du château d’Eu Eu, dimanche 2 juin 2024.

Concert de So Watt Le groupe So Watt vous propose une balade musicale dans un univers jazz intimiste où tous les sens sont sollicités Dimanche 2 juin, 16h00 Parc et jardin du château d’Eu Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Parc et jardin du château d’Eu Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 04 68 http://www.ville-eu.fr