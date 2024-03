Concert de Restitution de la Formation de Direction Musicale Complexe Polyvalent Edouard Pinchon Thourotte, dimanche 7 avril 2024.

Concert de Restitution de la Formation de Direction Musicale Concert de Restitution de la Formation de Direction Musicale organisée par la CMF Hauts-de-France avec l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte Dimanche 7 avril, 17h00 Complexe Polyvalent Edouard Pinchon Entrée gratuite, avec participation libre pour le programme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

En cette année qui célèbre son 100ème anniversaire, l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte va avoir l’honneur d’accueillir la Formation de Direction Musicale organisée par la CMF Hauts-de-France, assurée par Martial DRAPEAU, Chef de la Musique de l’Infanterie de Lille. A l’issue de cette journée, un CONCERT DE RESTITUTION est organisé à 17h pendant lequel les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte seront sous la direction des 8 chefs d’orchestre stagiaires. Au programme : des arrangements de bandes-originales de films, de série et même de jeu vidéo.

Complexe Polyvalent Edouard Pinchon 26 Bis Avenue d’Austerlitz , 60150 Thourotte Thourotte 60150 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 86 30 67 41 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/4tLvqQ4VE »}]

Concert CMF Hauts-de-France