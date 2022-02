Concert de Nicolas Moro Saint-Gobain, 21 mai 2022, Saint-Gobain.

Concert de Nicolas Moro Saint-Gobain

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Gobain Aisne

Rendez-vous le samedi 21 mai à 20h30 à la salle multiculturelle l’Ermitage à Saint-Gobain,

pour le concert de Nicolas Moro.

Nicolas Moro n’écrit pas des chansons à la pelle. Il les écrit à la main.

Guitariste, membre fondateur de : « Opa Tsupa » et auteur-compositeur de la formation durant les quinze années de son activité, c’est à la séparation du groupe en 2015 qu’il écrit un nouveau répertoire et commence à l’interpréter sous son nom.

Avec sa voix chaude et sans artifice, sa plume affûtée et son humour flegmatique, Nicolas Moro s’impose rapidement dans le monde de la chanson.

Il sort un premier album : « L’amour est un oiseau volage » en 2018. Puis un EP de duos avec d’autres auteurs compositeurs dont il se sent proche.

Il met en musique un texte de Bernard Dimey : « Du mal à se taire » qu’il enregistre avec Sanseverino.

En 2021 paraît : « Mollo » son deuxième album, plus acoustique et intimiste.

Indépendant et désireux de se tenir à l’écart de l’industrie musicale et de son formatage, il affiche une volonté d’évoluer hors du temps et des modes.

Porté par une solide expérience de la scène avec plus de 1 000 concerts à son actif, il fait partie des rares artistes à savoir occuper l’espace en s’accompagnant seul à la guitare acoustique, mais sait également s’entourer de musiciens confirmés afin de mettre en valeur les références permanentes au blues, au swing et à la musique folk américaine qui sont omniprésentes dans ses chansons.

Entrée au chapeau.

Informations au 03 23 52 88 66

Saint-Gobain

