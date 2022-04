Concert de Musique Sacrée – In Montana Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint Catégories d’évènement: Drôme

Concert de Musique Sacrée – In Montana Saint-Julien-en-Quint, 27 mai 2022, Saint-Julien-en-Quint. Concert de Musique Sacrée – In Montana Saint-Julien-en-Quint

2022-05-27 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-27 20:30:00 20:30:00

Saint-Julien-en-Quint Drôme Saint-Julien-en-Quint EUR Groupe vocale féminin “In Montana” interprétant des chants Grégoriens. chantequint26150@gmail.com +33 6 68 53 11 11 Saint-Julien-en-Quint

