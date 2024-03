Course d’ORNICAR et Bal de mai Place du village La Chapelle-en-Vercors, samedi 11 mai 2024.

Une course ouvert à toutes et tous d’Objet Roulant Non Identifié Construit Avec Rien. Règlement et explication ici https://www.les-souffleurs.net/ornicar

Début : 2024-05-11 13:00:00

fin : 2024-05-11 23:59:00

Place du village Centre de la Chapelle en vercors

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lessouffleurs@posteo.net

