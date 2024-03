CONCERT DE LOUIS BERTIGNAC Terville, samedi 16 novembre 2024.

Six ans après le triomphe des Insus au Stade de France, et au lendemain du succès de son autobiographie Jolie petite histoire parue en avril 2022, Louis Bertignac signe son grand retour avec Dans le film de ma vie . Enregistrées entre Londres, Hambourg, Nashville, Osaka, et la France, ses onze nouvelles chansons originales produites par le chanteur/guitariste fusionnent l’ADN des plus grands tubes de Téléphone et la sensibilité profonde de Louis Bertignac.Tout public

50 EUR.

Début : 2024-11-16 20:00:00

fin : 2024-11-16

route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est

