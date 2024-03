Concert de Gala Munster, vendredi 24 mai 2024.

Concert de Gala Munster Haut-Rhin

L’orchestre d’harmonie Schwarzenbourg de Griesbach-au-val proposera à nouveau un concert spécial « Jazz, blues and swing ». Le programme se voudra résolument varié et entraînant, facile et agréable à écouter, et ce dans un cadre et un confort d’écoute de qualité.

L’orchestre d’harmonie Schwarzenbourg de Griesbach-au-val proposera à nouveau un concert spécial « Jazz, blues and swing » au ciné-théâtre de Munster.

Le programme se voudra résolument varié et entraînant, facile et agréable à écouter, et ce dans un cadre et un confort d’écoute de qualité.

Tantôt langoureux, tantôt très rythmés, avec des ambiances de big band, de swing, de charleston, de boogie, de ragtime … les morceaux retenus ne devraient pas laisser indifférents. Citons entre autres une sélection des plus célèbres mélodies de Glenn Miller, « Strangers in the night » standard du jazz popularisé par Frank Sinatra, Hit the road Jack un des tubes du répertoire de Ray Charles ou encore la très connue chanson gospel « Oh Happy Day ».

Un bon moment d’écoute et de détente en vue … EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 23:00:00

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est tc.riotte@wanadoo.fr

L’événement Concert de Gala Munster a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster