Concert de Duo Pelargos RIG de Malville Nantes

Concert de Duo Pelargos Duo musical musiques celtiques et balkaniques Mardi 21 mai, 14h30 RIG de Malville Entrée libre, gratuit

Début : 2024-05-21T14:30:00+02:00 – 2024-05-21T15:30:00+02:00

Concert organisé dans le cadre de la Saison Vagabonde

Pelargos vous invite à un voyage musical s’inspirant des musiques traditionnelles celtiques et balkaniques, associées à des influences plus occidentales et expérimentales. Constitué soit de compositions originales, soit de thèmes traditionnels réarrangés par le duo, pour pourrez écouter :

– Emmanuel Caens à la clarinette, clarinette basse et pédales d’effets.

– Laura Bosse à la voix, accordéon chromatique, guitares.

RIG de Malville 31, Rue de Malville 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire