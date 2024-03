Concert de cuivres et percussions Par L’école de musique intercommunale Les Villages Vovéens, dimanche 17 mars 2024.

Que vous soyez amateur de musique classique, de jazz ou de musique contemporaine, vous trouverez certainement votre bonheur dans ce concert éclectique qui célèbre la polyvalence des cuivres !

Préparez-vous donc à écouter des chefs-d’œuvre d’harmonie venus du Japon, du Danemark, d’Espagne ou des États-Unis, des musiques de films légendaires comme les classiques Disney, la comédie musicale West Side Story composée par le grand Leonard Bernstein ou encore la série The Pacific par l’inimitable Hans Zimmer. Il y aura aussi des mélodies latines et des rythmes jazz (Stand By Me de Ben E. King), pop (Cake by the Ocean de DNCE) et électro (Mr. Saxobeat d’Alexandra Stan) !

Au cours de ce concert, l’ensemble sera rejoint par les autres élèves de cuivres et de percussions de l’ÉMI (claviers, timbales…) au total, ce sont une trentaine de musiciens qui seront rassemblés sur la scène pour explorer un répertoire éclectique ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:30:00

fin : 2024-03-17

5 Rue Roger Gommier

Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire direction.musique@coeurdebeauce.fr

