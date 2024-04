Concert de Christophe au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac, vendredi 26 avril 2024.

Concert de Christophe au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac Charente-Maritime

Christophe Pusset est un amoureux de la chanson française. Accompagné de son piano, il reprend les standards de Gainsbourg, Cabrel, Jonasz, Goldman, Berger… et également des tubes actuels de Vianney, Bigflo et Oli, Ben l’Oncle Soul et bien d’autres.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@casino-jonzac.net

