Concert David Olaizola Place de l’Église Nay, samedi 27 avril 2024.

David Olaizola, ardent défenseur des traditions, vous propose un nouveau tour de chant autour des valeurs qui font que la vie est belle dans nos campagnes autour de son titre phare Ne touchez pas à nos traditions .

Toutes les chansons de ce nouveau spectacle écrites et composées par David Olaizola sont axées sur les valeurs, le respect, le savoir vivre et la bienveillance.

Au cours de ses concerts, le timbre de la voix basque de David donne de nouvelles couleurs à toutes ces chansons.

Ce tour de chant est un esprit de partage et de convivialité et de bienveillance où David Olaizola, vous fera passer une soirée entre chaude ambiance, humour et émotion. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27 22:15:00

Place de l’Église Eglise Saint-Vincent

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

