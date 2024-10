Concert dans le cadre de Terre de Montagne Salle des fêtes Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Concert dans le cadre de Terre de Montagne Salle des fêtes Arrens-Marsous, vendredi 11 octobre 2024.

Cette grande foire agricole de montagne qui réunit ovins, bovins, équins, agriculture & spectacles équestres, public & professionnel, terroir & gastronomie, traditions & institutions.

Concert à la salle des fêtes avec “Eths Sarriat” et “Haut e Baish”. Inscriptions à la Maison du Val d’Azun et par téléphone 05 62 97 49 49.

12€ / adultes et gratuit jusqu’à 12 ans.

Organisé par le comité des fêtes du Val d’Azun Le Groupement du Développement Agricole du Val d’Azun et le Pôle Equin du Val d’Azun. EUR.

Début : 2024-10-11 21:00:00

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

