Concert Cuivres junior Musée de Tessé Le Mans, samedi 6 avril 2024.

Concert Cuivres junior Musée de Tessé Le Mans Sarthe

De Stromae à Funky Style Brass en passant par James Crawford, ponctué de liens entre la musique et l’exposition « Le choix de la peinture, une autre histoire de l’abstraction », les artistes en herbe de l’ensemble Cuivres junior du Conservatoire du Mans, n’ont pas fini de vous surprendre et de vous faire vibrer !

Rendez-vous au Musée de Tessé, pour un concert étonnant !

Tout public

Durée 1h .

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

