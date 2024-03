Concert Couleurs clavecin Salons de l’Hôtel de ville Montbéliard, dimanche 5 mai 2024.

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Chatoiements de la fin du Baroque

Dans les années 1780, alors que le pianoforte se fait une place de plus en plus importante dans les salons,

le clavecin révèle encore ses nombreux atouts.

En France, en Allemagne ou en Espagne, des compositeurs tels que Jacques Duphly, Wilhelm Friedemann Bach ou

Felix Maximo Lopez travaillent pour le mettre en avant et continuer à le faire rayonner…

Au programme : J. Duphly, W. F. Bach, F. Maximo Lopez

Avec Nicolas Aubin, clavecin

Lieu Salons de l’Hôtel de ville à Montbéliard

RÉSERVATION INDISPENSABLE!

03 81 99 22 57 // pole.culture@montbeliard.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 11:00:00

fin : 2024-05-05

Salons de l’Hôtel de ville Rue de l’Hôtel de Ville

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté pole.culture@montbeliard.com

