Concert Corine Milian Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, vendredi 26 avril 2024.

Corine Milian vous convie à un concert solo, participatif et à géométrie variable, parcourant différents extraits de ses albums dont les thèmes récurrents convergent autour de la planète, la féminité, l’amour …

De la terre à la traînée… en passant par Eve et autres surprenantes figures…

L’ardente Milian déboule pour chanter toute la puissance et la

fragilité du monde à travers un univers musical et poétique foisonnant, sensible, drôle, et détonnant! De quoi mettre en joie un parterre de spectateurs aventuriers dans l’âme.

On pense à Barbara, Ferré, PJ Harvey, Catherine Ringer … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 22:00:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

