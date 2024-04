Concert-conférence : naturellement piano Jardin de l’abbaye Saint-Georges Saint-Martin-de-Boscherville, samedi 1 juin 2024.

Concert-conférence : naturellement piano Le samedi 1er juin entre 14h et 18h assistez à un concert gratuit « Naturellement piano » avec Philippe DAVENET (plusieurs sets en continu). Samedi 1 juin, 14h00 Jardin de l’abbaye Saint-Georges 4,5€, gratuit (<26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap, habitants de la commune, etc. sur présentation justificatif). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 - 2024-06-01T18:00:00+02:00

À l’occasion de RDV aux jardins, Philippe DAVENET vous propose une conférence sous forme de concert autour des œuvres musicales de grands compositeurs (Debussy, Ravel, Schumann, Couperin…) et leur rapport avec les jardins (arbres, fleurs, plantes, fruits) et les éléments (terre, eau, feu, air).

Samedi 1er juin entre 14h et 18h (en continu)

Tarifs : Inclus dans le droit d’entrée

Jardin de l’abbaye Saint-Georges 12 route de l’abbaye, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie 02 35 32 10 82 http://www.abbaye-saint-georges.com L’abbaye bénédictine Saint-Georges est construite à flanc de coteau de la Seine. Son église abbatiale de la fin du XIIe siècle est de style roman normand. Le jardin monastique de quatre hectares en terrasse a été reconstitué dans l’esprit du XVIIe siècle. Il présente toutes les caractéristiques d’un jardin utilitaire d’abbaye. D982 à 10km à l’ouest de Rouen, dans la vallée de la Seine, en direction de Duclair.

©Département de la Seine-Maritime