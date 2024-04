Concert classique Quatuor à cordes au Château Toulouse-Lautrec Lieu-dit Malromé Saint-André-du-Bois, samedi 25 mai 2024.

Profitez d’un moment d’exception en musique dans la grande salle de réception du Château Toulouse-Lautrec le SAMEDI 25 MAI de 17h30 à 20h avec les Solistes de l’Orchestre de Chambre français. Ce Quatuor à Cordes créé en 1989 et basé à Bordeaux depuis cette saison est composé de musiciens passionnés qui transmettent au public leur énergie et leur technique. D’origine parisienne, la formation se produit désormais à travers toute la France à l’occasion des plus grands festivals nationaux mais aussi à l’international concerts internationaux de Santander, Palencia, Teatro Regio di Parma, Seoul, New York, Los Angeles…

Les musiciens Violons Prisca Carsalade & Christian Raverdel Violoncelle Frédérique Gastinel, alto. Didier Apparailly

Réservations www.chateautoulouselautrec.com 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 17:30:00

fin : 2024-05-25 20:00:00

Lieu-dit Malromé Château Toulouse-Lautrec

Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine visite@chateautoulouselautrec.com

