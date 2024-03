Concert Choleski LANNEMEZAN Lannemezan, vendredi 3 mai 2024.

Concert Choleski LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Concert avec CHOLESKI.

Les 4 musiciens du groupe CHOSLESKI (violon, accordéon, contrebasse, cajon-derbouka) dévalent les pentes des Pyrénées et vous invitent au grand voyage des Balkans !

Cette formation instrumentale nous propose un mélange de mélodies festives et mélancoliques issues du répertoire traditionnel des Balkans (Roumanie, Serbie, Bulgarie), de la musique klezmer des juifs d’Europe de l’Est et d’autres influences méditerranéennes.

Renseignements et réservation au 05 62 39 91 29 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:00:00

fin : 2024-05-03

LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Concert Choleski Lannemezan a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65