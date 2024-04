Concert avec la Chorale FARNAY’NOTES La loge du trêve FARNAY, samedi 13 avril 2024.

Concert avec la Chorale FARNAY’NOTES Soirée magique d’accordéons et de chants le Samedi 13 avril 2024 à 20h à la salle des fêtes La Loge Du Trêve !

Venez nombreux vous régaler de mélodies envoûtantes, de voix sublimes et de… Samedi 13 avril, 20h00 La loge du trêve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

Soirée magique d’accordéons et de chants le Samedi 13 avril 2024 à 20h à la salle des fêtes La Loge Du Trêve !

Venez nombreux vous régaler de mélodies envoûtantes, de voix sublimes et de moments musicaux captivants. C’est une occasion unique de célébrer la passion et le talent musical de notre communauté.

Marquez vos calendriers, invitez vos amis et votre famille, et préparez-vous à être transportés dans un univers de musique et d’émotion.

La loge du trêve Rue des Sources , 42320 FARNAY FARNAY 42320 Loire Auvergne-Rhône-Alpes