Concert : Argusan Band Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, jeudi 23 mai 2024.

.Public jeunes et adultes. gratuit

Inscription à partir du 23 avril sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Découvrez la magie de la musique et du chant traditionnel mongols avec le groupe Argusan !

Un souffle musical baroque venu de Mongolie : le groupe Argusan en résidence à la médiathèque Marguerite Yourcenar !

Le chant khöömii, dit chant diphonique, fait chatoyer les harmoniques.

Des montagnes de l’Altaï au désert de Gobi, les mélodies des voix

chevauchent l’infini des steppes. Celles d’Argusan s’allient à la

sérénité de la musique baroque. La vièle cheval, morin khuur, prend des accents de viole de gambe. C’est la magie d’un métissage réussi !

Musiciens

Mandaakhai Daansuren, joueur de Morin Khuur et chant diphonique

Dalaijargal Daansuren, joueur de Morin Khuur et chant diphonique

Vincent Gasqui, percussionniste et chanteur.

Nemekhbayar Yadmaa, Morin Khuur, chant diphonique, khuuchir.

Auditorium (niveau -1)

Tout public

Un atelier d’initiation au chant diphonique est également proposé le mercredi 22 mai à 17h pour découvrir l’intensité et la technique du chant khöömii des steppes de Mongolie !

L’occasion de pratiquer ce chant diphonique avec les chanteurs et musiciens du groupe Argusan.

Sur inscription à partir du 22 avril sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

