Concert Apéro Duo de l’Air Bois du Pouliguen Le pouliguen, vendredi 9 août 2024.

Concert Apéro Duo de l’Air Cet été, assistez dans le bois du Pouliguen à un apéro concert en plein air sur fond de variété française. Sous le barnum. Entrée gratuite, boissons payantes. Vendredi 9 août, 18h00 Bois du Pouliguen Entrée: 0

Début : 2024-08-09T18:00:00+02:00 – 2024-08-09T20:30:00+02:00

Fin : 2024-08-09T18:00:00+02:00 – 2024-08-09T20:30:00+02:00

Bois du Pouliguen Rue Pierre 1er de Serbie 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

