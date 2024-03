Concert Ana Carla Maza Quartet Théâtre Charleville-Mézières, mardi 21 mai 2024.

Concert Ana Carla Maza Quartet Théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Ana Carla Maza crée un univers ouvert alliant jazz, musique classique et couleurs de l’Amérique latine. Les sonorités cubaines et brésiliennes sont à l’honneur dans cette ode où les rythmes comme le tango, le huayno ou la country se rassemblent pour dessiner un monde de sensibilité et d’espoir.Voix suave, pizzicatis percussifs et archet aérien la violoncelliste, subtilement entourée d’un trio jazz, déploie une gamme de couleurs et de sensations, alternant caresses et tempêtes. Ana Carla Maza est de ces prodiges qui font frissonner les foules. Pour réserver, cliquez ici !

21 21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21

fin : 2024-05-21

Théâtre Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L’événement Concert Ana Carla Maza Quartet Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-03-12 par Ardennes Tourisme