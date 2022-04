Concert à la Collégiale ST SAUVEUR Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Concert à la Collégiale ST SAUVEUR
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 22:30:00

Grignan Drôme Grignan EUR 10 10 Chorale CHOEUR ADHEMAR dirigée par Fabrice VERNETTE.

Balade à travers la musique allemande du XIIe au XXe siècle :

Hildegard vonBINGEN, BACH, MOZART, SCHUBERT, BRAHMS, MENDELSSOHN, WEILL. bernadettebailleau@gmail.com +33 6 60 81 94 26 http://www.choeuradhemar.fr/ Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan

