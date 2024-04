Concert a capella de Trio Ardent Le Carmel Saint-Pair-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Concert a capella de Trio Ardent Concert A Capella de Trio Ardent – théâtre et 1 et 2 juin Le Carmel Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T18:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Concert A Capella de Trio Ardent – théâtre et

chant Lyrique à la fermeture du jardin « Naviguer

vers d’autres sens » – Gratuit sans réservation

Programme concert

* 4 poèmes de Marcelle de Manziarly

* Arrangement 3 voix a capella Adio Kerida de Yasmin

Levy

* Arrangement 3 voix somewhere over the rainbow

* Gustave Scholler – doux vertige (pas d’enregistrement

connu)

* Somewhere over the rainbow – 3 voix

* Youkali – Kurt Weil arrangement 3 voix

* Escale à Rio – Aboulker – arrangement 3 voix

* Les berceaux Fauré – arrangement 3 voix

* Ave verum Poulenc

* Trio Mendelssohn

* Tristesse Saint Saëns – solo soprano

* La chanson d’Azur et Azmar

Le Carmel 213 route de Lézeaux ,50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie 02 33 70 60 41 https://www.saintpairsurmer.fr Ancien monastère Parking de la médiathèque

Phi Phi Nguyen