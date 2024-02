Concert « 909 » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne, vendredi 12 juillet 2024.

Concert « 909 » à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne Calvados

Ce vendredi soir, venez écouter rock et hard rock en compagnie du groupe de Lucas Jourdan ! Basses et batterie vont faire trembler les feuilles de la forêt !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 17:00:00

fin : 2024-07-12 19:30:00

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie contact@etape-en-foret.com

