Comme une âme… Musique d'Argentine et d'ailleurs Théâtre Mandapa Paris, vendredi 22 novembre 2024.

Vendredi 22 novembre, 20h30

Le violoncelle et le bandonéon ont une âme. Le son de ces deux instruments nous traverse et nous transportent à travers tous nos sens.

Pour le violoncelle, il s’agit d’un petit bout de bois que l’on dispose à l’intérieur, entre la table et le fond, afin qu’il ne s’effondre pas sur lui-même et, par son positionnement, modifie le timbre et la puissance. On dit que le Bandonéon est l’âme du tango. Sa sonorité est comparable à un orgue portatif qui lui confère une grande spiritualité. Le son de ces deux instruments nous traverse et nous transportent à travers tous nos sens.

Didier Petit, violoncelliste de l’apesanteur et compagnon de route de l’agence spatiale Française (CNES) a commencé le violoncelle l’année où Armstrong pose le premier pas sur la lune. Il se marie avec tous les arts et compte 16 albums sous son nom.

Quant à Pablo Nemirovsky il partage sa vie entre la musique et l’écriture, il publie plusieurs livres de palindromes, et le roman « De l’autre côté de l’autre côté » traduit de l’espagnol. Il est Fondateur et compositeur de la formation Tierra del Fuego (6 cd depuis 1989). Ils se connaissent depuis quarante ans.

[https://www.youtube.com/watch?v=5CbJU2pqIZU](https://www.youtube.com/watch?v=5CbJU2pqIZU)

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/comme-une-ame 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00

