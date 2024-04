Comme un poisson dans l’eau Chaux, vendredi 2 août 2024.

Comme un poisson dans l’eau Chaux Territoire de Belfort

Découvrez l’activité aquacole de l’entreprise familiale Beaume principalement orientée dans l’élevage et la vente de poissons vivants d’eau douce. Petite dégustation de produits transformés en fin de visite.

Visite non remboursable, non échangeable 4.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 10:00:00

fin : 2024-08-02

Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

