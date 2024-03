Comédie théâtrale « J’aime beaucoup ce que vous faites » Plounévez-Lochrist, dimanche 14 avril 2024.

Comédie théâtrale « J’aime beaucoup ce que vous faites » Plounévez-Lochrist Finistère

Pièce de théâtre de Carole Green, mise en scène de Ronan Tréguer et scénographie imaginée par Facette.

« Carole et Charles, retirés dernièrement à la campagne, se préparent à accueillir leurs chers amis, Marie et Pierre, le temps d’un weekend.. De belles retrouvailles en perspective..

L’Association Culture et Loisirs vous invite à voir cette pièce jouée par la Compagnie Art Qu’en Ciel de Lesneven. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:30:00

fin : 2024-04-14

Salle Lan Inizan

Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne cd27.besson@orange.fr

L’événement Comédie théâtrale « J’aime beaucoup ce que vous faites » Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2024-03-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX