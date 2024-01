CONVERSATION AVEC MA LIBIDO COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries, jeudi 16 mai 2024.

Une comédie truculente, qui donne envie d’avoir envie ! Antoine est un écrivain devenu célèbre grâce à ses théories sur l’abstinence. Lorsqu’il déménage dans son nouvel appartement parisien, il tombe sur sa nouvelle voisine, une tornade envahissante, sensuelle et pleine de vie, qui réveille sa libido endormie ! Plus il tente de lui résister, plus sa libido se rebelle, allant jusqu’à s’incarner dans le corps d’une madame sans gêne délirante qui, dans un langage très fleuri, exprime toutes les pensées refoulées d’Antoine sur le sexe !

Tarif : 17.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 19:30

COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13