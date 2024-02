Colloquia Aquitana XI 2024 Monteton Pays de Bezaume Monteton, lundi 15 juillet 2024.

Colloquia Aquitana XI 2024 Monteton Pays de Bezaume Monteton Lot-et-Garonne

Poursuivant la protection et la sauvegarde du Patrimoine culturel matériel et immatériel et dans celles de la diversité culturelle en France et en Europe, nous explorons cette année en particulier celles de Monteton et le Pays de Bezaume (pagus Beselmensis | pagus Bicelmensis | en langue vernaculaire: Bezaume, Bezalme, Vesalme, Vesaume, etc.), telles le Château de Monteton du XIIe s., l’église romane Notre-Dame de Monteton du XIIe s., l’histoire de la famille Digeon de Monteton et, peu après l’an 1685, sa branche allemande Digeon von Monteton, ainsi que l’archivistique, langue-littérature-poésie occitanes, la musique des Troubadours, la culture, etc. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15

fin : 2024-07-16

Château de Monteton

Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Illo.humphrey@free.fr

