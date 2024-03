COIN LECTURE Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, jeudi 11 avril 2024.

COIN LECTURE JOSE CABRERO ARNAL (1909-1982). RÉSISTANCE ET CARICATURES A MATHAUSEN Jeudi 11 avril, 18h30 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Avec Philippe Guillen

Philippe Guillen retracera le parcours et l’œuvre du dessinateur espagnol José Cabrero Arnal, de la Retirada à son internement en France, de son engagement contre les nazis dans la Compagnies des Travailleurs Etrangers à sa déportation au camp de concentration de Mauthausen. Il évoquera également sa carrière de « crayon rouge » après-guerre et la création du fameux Pif le chien.

Philippe Guillen est scénariste de bandes dessinées, enseignant en Histoire et spécialiste de l’œuvre de José Cabrero Arnal. Il viendra présenter son ouvrage paru en 2011 aux éditions Loubatières, José Cabrero Arnal. De la République espagnole aux pages de Vaillant – La vie du créateur de Pif le chien.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité.

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h