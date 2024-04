CLUEDO GÉANT AU CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY Château de la Tourlandry Chemillé-en-Anjou, dimanche 4 août 2024.

Jouer au Cluedo grandeur nature au Château de la Tourlandry !

Qui a tué le docteur Lenoir ? Dans la bibliothèque ? Avec le chandelier ?

Vous avez tous reconnu le célèbre Cluedo dont les scènes se déroulent dans les pièces d’un château anglais. Il est possible de jouer grandeur nature, au cœur des Mauges, dans le château de La Tourlandry, avec un Cluedo géant qui vous offrira une visite animée et ludique de l’intérieur de ce château second empire ayant hébergé Napoléon III.

Une activité à faire en famille ou entre amis ! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 14:00:00

fin : 2024-08-04 15:00:00

Château de la Tourlandry Allée de Maillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire reception@chateaudelatourlandry.fr

