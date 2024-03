Club lecture avec Charlotte Parlotte Centre Culturel Irlandais Paris, mardi 4 juin 2024.

Club lecture avec Charlotte Parlotte Rendez-vous dans la Bibliothèque patrimoniale pour la troisième édition du club lecture de la blogueuse Charlotte Parlotte ! Mardi 4 juin, 19h00 Centre Culturel Irlandais Entrée libre, réservation recommandée (places limitées)

Début : 2024-06-04T19:00:00+02:00 – 2024-06-04T21:00:00+02:00

A l’occasion du festival Quartier du Livre, nous vous accueillons dans la Bibliothèque patrimoniale pour ce nouveau club lecture avec la blogueuse Charlotte Parlotte.

Venez partager vos impressions de lecture sur les deux romans sélectionnés pour ce rendez-vous.

Le dernier roman de Joseph O’Connor est l’un des coups de cœur de Charlotte. Inspiré d’une histoire vraie, Dans la maison de mon père (Editions Rivages, traduit par Carine Chichereau) est un véritable thriller historique. Au cœur du Vatican, en 1943, le prêtre irlandais Hugh O’Flaherty défie l’occupant Nazi en aidant des centaines de prisonniers dans leur fuite.

Récemment réédité par les éditions de la Table Ronde, Et la vague les emporta… est l’un des classiques de Molly Keane (traduit par Frédérique Daber). Il nous mène à Garonlea, l’une des grandes demeures de l’aristocratie anglo-irlandaise du début du 20e siècle. Le récit d’une rivalité jalouse entre la maitresse de maison Lady McGrath et la jeune Cynthia, qui lui succèdera.

Cette soirée sera également l’occasion de découvrir notre Bibliothèque patrimoniale du 18e siècle et débutera par une visite guidée des collections.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris