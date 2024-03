Clotilde de Brito À La Ligne de Joseph Ponthus, Lecture Musicale Salle des Fêtes Erquy, vendredi 29 mars 2024.

« Ce livre qui est à Krystel et lui doit tout est fraternellement dédié aux prolétaires de tous les pays aux illettrés et aux sans dents avec lesquels j’ai tant appris ri souffert et travaillé / à Charles Trénet sans les chansons duquel je n’aurais pas tenu / à M. D. G. et à ma mère »

En janvier 2019, les éditions de la Table Ronde publiaient A la ligne écrit par un certain Joseph Ponthus qui faisait ses premiers pas en littérature. Ces Feuillets d’usine pour reprendre le sous-titre, allaient bouleverser des milliers de lecteurs et de lectrices. Dans un texte en vers libres il témoigne de la condition ouvrière, à partir de son expérience d’intérimaire dans l’industrie agroalimentaire en Bretagne. Mais il rend aussi hommage aux écrivains, paroliers et chanteurs qui l’ont aidé à supporter son travail ainsi qu’à ses compagnons, ouvriers et ouvrières qui tous les jours reprennent la chaîne à l’usine…

Pour beaucoup ce texte a été un choc littéraire, aujourd’hui il continue d’être lu, relu, transmis et les artistes participent à le faire vivre. Clotilde de Brito est de ceux-là, et c’est avec plaisir que nous l’accueillerons prochainement pour une lecture musicale d’extraits d’A la ligne. La musique électronique d’Arnaud Samson accompagnera ses mots. .

Début : 2024-03-29 19:00:00

Salle des Fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

