Les Médiévales de Gourdon Cité Médiévale de Gourdon Gourdon, 4 août 2024 09:00, Gourdon.

Gourdon,Lot

Tout sur la cuisine et art de la table, hygiène, armes, combat, au XVème siècle.

Scénettes sur l’art de la guerre, démonstrations de tir à l’arc et à l’arbalète, combats d’épée, chants médiévaux « Ce fut un réel plaisir de découvrir avec vous les aspects les plus originaux du moyen-âge » dira Jacques en assistant à ces démonstrations que vous pourrez vous aussi découvrir tout au long de ces deux journées lors des Médiévales de Gourdon..

2024-08-04 09:00:00 fin : 2024-08-05 23:00:00. EUR.

Cité Médiévale de Gourdon

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Everything about cooking and tableware, hygiene, weapons, combat, in the 15th century.

Scenes on the art of war, archery and crossbow demonstrations, sword fights, medieval songs « It was a real pleasure to discover with you the most original aspects of the Middle Ages » said Jacques while attending these demonstrations that you can also discover throughout these two days during the Medieval Festival of Gourdon.

Todo sobre la cocina y la alimentación, la higiene, las armas, el combate, en el siglo XV.

Escenas sobre el arte de la guerra, demostraciones de tiro con arco y ballesta, combates con espada, cantos medievales « Ha sido un verdadero placer descubrir con ustedes los aspectos más originales de la Edad Media » dijo Jacques mientras asistía a estas demostraciones que también podrá descubrir a lo largo de estos dos días durante los Médiévales de Gourdon.

Alles über Küche und Tischkultur, Hygiene, Waffen, Kampf im 15. Jahrhundert.

Es war ein echtes Vergnügen, mit Ihnen die originellsten Aspekte des Mittelalters zu entdecken », sagte Jacques, als er den Vorführungen beiwohnte, die auch Sie während der Mittelaltertage in Gourdon erleben können.

Mise à jour le 2023-12-04 par ADT46